Mogelijk opnieuw veel regen in overstromingsgebieden Spanje

VALENCIA (ANP) - Inwoners van de door watersnood zwaar getroffen Spaanse regio Valencia moeten ook deze week rekening houden met grote hoeveelheden neerslag. Dat meldt weerbureau Weeronline. Zoals het er nu naar uitziet krijgen grote delen aan de oostkust, inclusief rampgebied Valencia, wederom te maken met flinke regenbuien. De hoeveelheden lijken in tegenstelling tot de afgelopen periode echter wel mee te vallen.

Buitengewone hoeveelheden regen, gevolgd door overstromingen, hebben al zeker 220 dodelijke slachtoffers geëist. Volgens de modellen bereikt het neerslaggebied vanaf woensdag ook het zuidwesten van Spanje, en dan met name Andalusië.

Weeronline verwacht deze keer "enkele tientallen millimeters", dit tegenover de 60 millimeter die in de regio Valencia in de hele maand november gebruikelijk is. Ter vergelijking: in de piekperioden in het rampgebied viel er op plaatsen in korte tijd meer dan 400 millimeter.