Tennisser Griekspoor doet mee aan ATP-toernooi van Rotterdam

ROTTERDAM (ANP) - Tallon Griekspoor doet in februari volgend jaar mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. Dat heeft de organisatie bekendgemaakt. De nummer 25 van de wereld komt voor de negende keer in actie in Rotterdam Ahoy. Griekspoor stond in 2023 en 2024 in de halve finale van het ATP-toernooi.

Griekspoor beleefde een wisselvallig seizoen. Hij won het ATP-toernooi op Mallorca, maar kende verder weinig hoogtepunten. Hij debuteerde in 2017 in Rotterdam.

Eerder zegden Carlos Alcaraz, Alex de Minaur en Stefanos Tsitsipas hun deelname aan het ATP-500-toernooi al toe.