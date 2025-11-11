Jongens veroordeeld voor dreigen met schoolshooting Zaandam

ZAANDAM (ANP) - Twee 17-jarige jongens uit Zaandam zijn maandag veroordeeld voor het dreigen met een schietpartij op een school in die plaats, meldt het OM dinsdag. Tijdens het 2,5 jaar durende onderzoek naar het incident kwam ook naar voren dat de jongens zich bezighielden met onlineoplichting.

De jongens stuurden op maandagavond 3 april 2023, toen zij 14 en 15 jaar oud waren, een dreigmail met foto's van vuurwapens naar het vmbo Pascal Zuid in Zaandam. Een woordvoerder van die school zei dat de afzender in de mail met grof taalgebruik schreef dat die leerlingen en docenten iets aan wilde doen. De dag erop hield de school de deuren dicht.

De destijds 15-jarige verdachte stuurde ook nog een mail waarin hij 100.000 dollar in cryptovaluta opeiste om de schoolshooting te voorkomen. Ook had hij "hacking tools" in bezit, meldt het OM. De rechtbank veroordeelde hem tot 135 dagen jeugddetentie. De destijds 14-jarige verdachte kreeg maandag 120 uur werkstraf opgelegd.