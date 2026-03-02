Tennisser Griekspoor kan Dubai nog niet uit door oorlog Iran

DUBAI (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor zit nog altijd in Dubai nadat hij daar de finale van het ATP-toernooi had bereikt. Door de oorlog in Iran en de aanvallen van Iran op omliggende landen, waaronder de Verenigde Arabische Emiraten, gaan er geen vluchten vanaf het vliegveld van Dubai. "We krijgen er wel wat van mee", zegt zijn coach Marc Dijkhuizen tegen het ANP. Dijkhuizen zit samen met Griekspoor en diens broer Scott nog altijd in het spelershotel, op enkele kilometers afstand van het vliegveld.

"We kregen wel een of twee keer een melding op de telefoon dat we naar binnen moesten en dat is het eigenlijk", zegt Dijkhuizen. In het hotel zitten ook andere tennissers die ver kwamen in het toernooi, evenals scheidsrechters en de toernooidirecteur. De ATP heeft ervoor gezorgd dat de kamers zijn verlengd. "Het is niet dat we ons heel erg zorgen maken", zegt Dijkhuizen, "maar we zouden liever nu richting Nederland gaan."