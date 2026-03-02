ECONOMIE
Energie-Nederland: energierekening stijgt niet direct door oorlog

Economie
door anp
maandag, 02 maart 2026 om 16:30
anp020326185 1
DEN HAAG (ANP) - Oorlog in het Midden-Oosten leidt niet meteen tot een verhoging van de energierekening. Met die boodschap is Energie-Nederland maandag gekomen, nadat de Europese gasprijs op de toonaangevende gasbeurs in Amsterdam met tientallen procenten was toegenomen. Volgens de branchevereniging van energieleveranciers vertaalt een stijging op de groothandelsmarkt zich nooit volledig naar de consument.
De oorlog in het Midden-Oosten zet de energiemarkt onder druk, erkent de sector. "Toch werken de schommelingen op de internationale groothandelsmarkt voor gas niet direct door in de gasprijs die consumenten betalen. Dat komt doordat energieleveranciers gas vaak vooraf inkopen."
Daarbij wordt de hoogte van de energierekening niet alleen bepaald door de inkoopprijs van gas, maar ook door bijvoorbeeld belastingen. "Een prijsstijging van bijvoorbeeld 25 procent op de groothandelsmarkt betekent dus niet dat jouw gasprijs met 25 procent stijgt. Door het vaste aandeel van belastingen en overige kosten valt de uiteindelijke stijging voor consumenten altijd lager uit."
