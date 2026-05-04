Tennisser Griekspoor stijgt 2 plekken op wereldranglijst

LONDEN (ANP) - Tennisser Tallon Griekspoor is iets gestegen op de wereldranglijst. De 29-jarige Griekspoor klom twee plekken en is nu de nummer 31 van de wereld. Botic van de Zandschulp, die moest afzeggen voor het tennistoernooi van Madrid omdat hij niet fit genoeg was, leverde twee plekken in en staat 54e.

Griekspoor boekte afgelopen week bij het tennistoernooi van Madrid zijn eerste gravelzege van het seizoen, maar werd in de derde ronde uitgeschakeld door de Italiaanse nummer 10 van de wereld Lorenzo Musetti.

Bij de vrouwen leverde Suzan Lamens één plek in en is terug te vinden op de 124e plek. Lamens is daarmee de hoogstgeklasseerde Nederlandse, gevolgd door Arantxa Rus op plek 147. Zij leverde twee plekken in.

De Italiaan Jannik Sinner, die zondag voor het eerst het tennistoernooi van Madrid won, is de lijstaanvoerder bij de mannen. Aryna Sabalenka uit Belarus is de nummer 1 bij de vrouwen.