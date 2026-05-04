Rutte: Europa heeft boodschap Trump begrepen en regelt legerbases

BRUSSEL (ANP/RTR/AFP) - De boodschap dat Europese landen de afspraken met de Verenigde Staten over het gebruik van militaire bases moeten nakomen is overgekomen in Europa, zegt NAVO-topman Mark Rutte. "Ze zorgen er nu voor dat alle bilaterale overeenkomsten worden uitgevoerd" die de VS en Europese bondgenoten daarover hebben gesloten.

"Ja, er was enige teleurstelling aan de Amerikaanse kant", zei Rutte bij aankomst voor een top van de Europese Politieke Gemeenschap in Armenië. "Maar de Europeanen hebben geluisterd."

De Amerikaanse president Donald Trump voer de afgelopen weken meermaals uit tegen Europese bondgenoten die te weinig zouden helpen in de oorlog met Iran. Het stak hem met name dat landen als het Verenigd Koninkrijk en Spanje de VS niet of niet meteen toestemming gaven om luchtmachtbases op hun grondgebied te gebruiken voor bombardementen.