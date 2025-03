Tennisser Griekspoor zet deelname Miami door en treft Etcheverry

MIAMI (ANP) - Tallon Griekspoor tennist deze week in het masterstoernooi van Miami. Het stond aanvankelijk niet in zijn schema, maar door zijn goede optredens in het masterstoernooi van Indian Wells heeft hij besloten in de Verenigde Staten te blijven. Griekspoor haalde vorige week in Indian Wells, ook wel het vijfde grand slam genoemd, de kwartfinales. Op de wereldranglijst steeg hij naar de 34e plaats.

Zijn tegenstander in de eerste ronde is de Argentijn Tomas Martin Etcheverry, de nummer 44 van de wereld. Griekspoor speelde nog nooit tegen de 25-jarige Argentijn.

Griekspoor had in Indian Wells zijn beste optreden ooit op een toernooi uit de ATP-1000-categorie, het niveau net onder de grand slams. De 28-jarige Noord-Hollander schakelde onder anderen de als eerste geplaatste Duitser Alexander Zverev uit.