Tennisser Griekspoor zonder problemen naar halve finale Marrakesh

MARRAKESH (ANP) - Tallon Griekspoor is doorgedrongen tot de halve finales van het tennistoernooi van Marrakesh. De als eerste geplaatste Nederlander won met 6-3 6-4 van de Italiaan Mattia Bellucci.

De 28-jarige Griekspoor kende in de eerste set weinig problemen met Bellucci. De nummer 37 van de wereld nam een 4-1-voorsprong en had het op eigen service alleen in de laatste game lastig. In de tweede set maakte hij het verschil met een break op 2-2, waarna hij de wedstrijd binnen anderhalf uur op zijn eerste matchpoint besliste.

Het was de tweede keer in twee dagen tijd dat Griekspoor te sterk was voor Bellucci, na het gewonnen dubbelspel samen met Bart Stevens van donderdag. De nummer 1 van Nederland treft in de halve finale de winnaar van de partij tussen de Fransman Alexandre Müller en de Poolse qualifier Kamil Majchrzak. Majchrzak schakelde eerder Jesper de Jong uit.