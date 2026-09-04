Tennisser Kyrgios accepteert maand schorsing na cocaïnegebruik

LONDEN (ANP) - De Australische tennisser Nick Kyrgios heeft een schorsing van een maand geaccepteerd. Dat heeft de International Tennis Integrity Agency (ITIA) bekendgemaakt. Omdat de voorlopige schorsing van Kyrgios op 4 augustus was ingegaan, mag hij per direct weer tennissen.

De 31-jarige tennisser werd in juni tijdens het ATP-toernooi van Mallorca positief getest op het gebruik van cocaïne. Gedurende het onderzoek heeft Kyrgios verklaard dat het gebruik had plaatsgevonden in een sociale setting tijdens een avondje uit op het Spaanse eiland. Die verklaring is ondersteund door een expert van het wereldantidopingagentschap WADA. Daarom wordt zijn gebruik door de ITIA gezien als "buiten de competitie".

Normaal gesproken staat er een straf van drie maanden voor dit type overtreding, maar deze kan worden ingekort als de sporter meedoet aan een behandelingsprogramma. Daar heeft Kyrgios mee ingestemd. Hij verliest zijn prijzengeld van Mallorca, waar hij in de eerste ronde werd uitgeschakeld.