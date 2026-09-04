Deze apparaten kosten je ongemerkt geld – zelfs als je ze nauwelijks gebruikt

De rode lampjes in huis lijken onschuldig. Maar een televisie die in netwerkstandby blijft, een spelcomputer die nooit echt uitgaat of een oude decoder kan 24 uur per dag stroom blijven trekken. Wie wil besparen, hoeft niet als eerste de waterkoker te wantrouwen: kijk juist naar de apparaten die altijd aangesloten zijn.

Klein vermogen, lange rekening

Sluipverbruik is elektriciteit die apparaten gebruiken terwijl ze niet actief worden bediend. Een individueel apparaat verbruikt vaak weinig, maar het telt op omdat het dag en nacht doorgaat. Een energiemeter geeft het eerlijkste antwoord: steek hem tussen stopcontact en apparaat en meet een paar dagen, of langer als het verbruik sterk wisselt.

“Niet elk rood lampje is een financiële ramp, maar een verzameling apparaten die altijd ‘bijna uit’ staan kan wel degelijk aantikken.”

Voor een snelle eigen berekening geldt: wattage maal 24 uur maal 365, gedeeld door 1.000, is het aantal kilowattuur per jaar. Vermenigvuldig dat met uw eigen stroomtarief.

Hier is winst te halen

Apparaten met een display, een snelle-startfunctie of een voortdurende internetverbinding verdienen als eerste aandacht. Bij sommige apparaten is continu stroomgebruik functioneel. Een modem of router moet bijvoorbeeld aanstaan als u wifi wilt. Maar de nachtelijke snelle-startfunctie van een televisie of spelcomputer is meestal een keuze, geen noodzaak.

Apparaat of instelling Voorbeeld van mogelijk jaarlijks verbruik Wat u kunt doen Spelcomputer in ruststand circa 70 kWh Kies volledige uitschakeling als opladen en updates niet nodig zijn OLED-tv in netwerkstandby circa 52,5 kWh Schakel snelle start en netwerkstandby uit Router circa 35 kWh Laat aan als wifi nodig is; vervang pas bij aantoonbaar hoog verbruik Magnetron- of koffiezetdisplay circa 26 kWh Stekker eruit of gebruik een schakelbare stekkerdoos

De bedragen zijn geen universele waarheid: instellingen, leeftijd en gebruik bepalen het echte verbruik. Oude apparatuur en apparaten met een permanente warmhoudfunctie kunnen duidelijk meer gebruiken dan moderne, zuinige varianten.

Eerst meten, dan pas kopen

Een slimme stekkerdoos is handig voor een tv-hoek met randapparatuur, zolang er geen apparaat tussen zit dat bewust bereikbaar moet blijven. Het heeft weinig zin om een koelkast, modem of noodzakelijke medische apparatuur steeds spanningsloos te maken. Ook een apparaat vervangen uitsluitend vanwege een paar watt standby is niet altijd rationeel: kijk naar het totale gebruik, de levensduur en de aanschafprijs.

“De beste besparing is niet elk apparaat blind uitzetten, maar ontdekken welk apparaat bij u thuis werkelijk blijft doortellen.”

Sluipverbruik Sluipverbruik ontstaat wanneer apparaten in standby, netwerkstandby of ruststand stroom blijven gebruiken. De rekensom is eenvoudig: watt × 24 × 365 ÷ 1.000 = kWh per jaar. Reken vervolgens met uw eigen all-in stroomprijs; die verschilt per contract en moment.

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