Tennisser Nadal hervat training voor Spelen in Parijs

PARIJS (ANP) - Tennisser Rafael Nadal heeft de training voor de Olympische Spelen hervat. De Spanjaard verscheen vrijdag samen met zijn landgenoot Carlos Alcaraz op de baan in Parijs. Het duo speelt zaterdag tegen de Argentijnen Maximo Gonzalez en Andres Molteni in de eerste ronde van het dubbelspel. Zondag neemt Nadal het op tegen de Hongaar Marton Fucsovics in de eerste ronde van het enkelspel.

De 38-jarige Nadal trainde met verband om zijn rechterbovenbeen. De veertienvoudig winnaar van Roland Garros liep woensdag een blessure op tijdens een training voor de Olympische Spelen. Hij sloeg vervolgens een training met de Duitse tennisser Alexander Zverev over. Volgens zijn coach Carlos Moyá was de deelname van Nadal aan de Spelen onzeker. "Ik kan niets garanderen, we moeten afwachten", zei hij.

Nadal won goud bij de Olympische Spelen van 2008 in Beijing. Acht jaar later veroverde hij opnieuw goud bij de Spelen in Rio de Janeiro, toen in het dubbelspel. Nadal neemt deel aan zijn laatste Spelen. De loting heeft uitgewezen dat hij in de tweede ronde mogelijk tegenover de Serviër Novak Djokovic staat.