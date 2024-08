Tennisser Roeblev schakelt Sinner uit in Montreal

MONTREAL (ANP) - Jannik Sinner heeft zijn titel van het tennistoernooi van Montreal niet kunnen prolongeren. De Italiaanse nummer 1 van de wereldranglijst verloor in de kwartfinale van de Rus Andrej Roeblev: 6-3 1-6 6-2.

Sinner maakte in de derde set een vermoeide indruk en greep een paar keer naar zijn rechterheup. Hij miste de Olympische Spelen door ontstoken amandelen. Roeblev versloeg Sinner voor de tweede keer in zijn loopbaan. Hij stuit in de halve eindstrijd op de Italiaan Matteo Arnaldi, die te sterk was voor de Japanner Kei Nishikori 6-4 7-5.