Tennisser Rune naar ABN AMRO Open

ROTTERDAM (ANP) - Tennisser Holger Rune doet komend jaar mee aan het ABN AMRO Open in Rotterdam. De Deen komt voor de derde keer in actie in sportpaleis Ahoy.

"Rune draait al twee jaar mee rond de mondiale top tien", liet toernooidirecteur Richard Krajicek weten in een persbericht. "Daardoor zou je bijna vergeten dat hij pas eenentwintig jaar is. Recent gaf hij aan dat hij verwacht in 2025 opnieuw de stap te zetten naar de top vijf. Het zou mooi zijn als het ABN AMRO Open hier een onderdeel van wordt."

De 52e editie van het tennistoernooi van Rotterdam krijgt een sterk deelnemersveld met Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev, Andrej Roeblev, Alex de Minaur en Grigor Dimitrov. Ook de Nederlanders Tallon Griekspoor en Botic van de Zandschulp doen mee aan het toernooi dat voor 1 tot en met 9 februari op de agenda staat.