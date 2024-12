Heinen: sommetjes onderwijsakkoord steeds langs Financiën gegaan

DEN HAAG (ANP) - De verbouwing van de begroting als gevolg van het akkoord tussen de regeringsfracties en vier oppositiepartijen is "deugdelijk", zegt minister van Financiën Eelco Heinen. Waar zorgminister Fleur Agema aangaf pas achteraf te horen hoe de nieuwe bezuinigingen eruit komen te zien, was Heinen wel betrokken. "De tabellen zijn gewoon elke keer langs mij gekomen", aldus de schatkistbewaarder voor de ministerraad.

De sommen, de tabellen en berekeningen, "die kloppen" uiteindelijk, aldus de bewindsman. "Het is nu aan de collega's om ze ook uit te voeren."

"Ik en het hele ministerie hebben meegekeken, hebben meegerekend, hebben aanpassingen gedaan." Agema en onderwijsminister Eppo Bruins twijfelen hardop over sommige bezuinigingen, maar Heinen maakt zich weinig zorgen: "Wij denken dat dit gewoon kan".

Hun smaldelen

Het is aan partijleiders om "hun smaldelen" bij te praten, zegt Heinen in reactie op ministers die de afgelopen weken in het duister hebben getast. Agema's partijleider Geert Wilders is er wat de bewindsman betreft verantwoordelijk voor om de PVV-bewindspersonen in het kabinet op de hoogte te houden.

Toch begrijpt hij dat ministers moeite hebben met bezuinigingen op hun terrein. Aanvankelijk zeggen collega-bewindspersonen vaak dat iets niet kan of lastig ligt. "En het is mijn rol om te zeggen: ik denk dat het wel kan. Ik kijk ook met je mee. En vaak lukt het ook achteraf." Dat is nodig, denkt Heinen: "Dit is een eerste stap. Er zal nog meer moeten volgen."