Tennisser Shelton naar halve finales Australian Open

MELBOURNE (ANP) - Tennisser Ben Shelton heeft de halve finales bereikt op de Australian Open. De 22-jarige Amerikaan versloeg de Italiaan Lorenzo Sonego in vier sets: 6-4 7-5 4-6 7-6 (4).

Het is de tweede keer dat Shelton de halve finales bereikt op een grandslamtoernooi. Eerder deed hij dat in 2023 op de US Open. De 29-jarige Sonego was bij zes eerdere deelnames in Melbourne nooit verder gekomen dan de derde ronde.

Shelton neemt het in de strijd om een plek in de finale op tegen de winnaar van de partij tussen de Italiaan Jannik Sinner en de Australiër Alex de Minaur. De andere halve finale gaat tussen de Serviër Novak Djokovic en de Duitser Alexander Zverev.