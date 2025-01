Grootste verkoopdaling luxegoederen in China in meer dan 10 jaar

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - De verkoop van luxeartikelen in China zoals dure horloges, sieraden, lederwaren en andere accessoires is vorig jaar naar schatting met 20 procent gedaald, de scherpste daling sinds ten minste 2011. Het vooruitzicht voor 2025 is niet veel rooskleuriger, meldt het Amerikaanse adviesbureau Bain & Company.

Hiermee komt een abrupt einde aan jaren van sterke groei, die mede werd aangejaagd door een binnenlandse koopgolf tijdens de coronasluitingen. De Chinese luxesector staat vooral onder druk door de economische teruggang in het land en een gedaald consumentenvertrouwen.

Bain verwacht dat vooral de eerste helft van dit jaar moeilijk blijft, met vlakke verkoopcijfers in China. De afname in bestedingen in China heeft grote luxeconcerns als LVMH en Kering hard geraakt.

China is de op een na grootste economie ter wereld en de belangrijkste motor achter de groei van de wereldwijde luxemarkt in het afgelopen decennium.