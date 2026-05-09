Tennisser Sinner eenvoudig naar derde ronde in Rome

ROME (ANP) - Jannik Sinner heeft eenvoudig de derde ronde bereikt van het tennistoernooi in Rome. De als eerste geplaatste Italiaan was in twee sets te sterk voor Sebastian Ofner (6-3 6-4). De Oostenrijker staat op de 82e positie van de wereldranglijst.

Sinner vierde zijn 24e overwinning op rij. Hij won achtereenvolgens de toernooien van Indian Wells, Miami, Monaco en Madrid.

Sinner heeft sinds zijn zege vorige maand in Monaco de koppositie van de wereldranglijst overgenomen van Carlos Alcaraz, die nu met een polsblessure langs de kant staat.

Sinner stuit in de derde ronde op Alexei Popyrin of Jakub Mensik.