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Tennisser Sinner klaar om Wimbledon-titel te verdedigen

Sport
door anp
zaterdag, 27 juni 2026 om 14:52
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LONDEN (ANP/AFP) - Tennisser Jannik Sinner is een maand na zijn vroegtijdige uitschakeling in de tweede ronde van Roland Garros klaar om komende weken zijn Wimbledon-titel te verdedigen. Dat zei de Italiaanse nummer 1 van de wereld daags voor de start van het grandslamtoernooi in Londen.
Vorige maand ging het voor de Italiaan op het gravel van Roland Garros mis tegen de Argentijn Juan Manuel Cerúndolo. Sinner leek op weg naar de winst, maar verspeelde een voorsprong en bezweek onder de warme omstandigheden in Parijs.
"Ik voel me goed", vertelde Sinner, die algemene gezondheidstests deed om zeker te zijn dat zijn lichaam in orde was. "Alle tests waren erg goed", verzekerde hij aan verslaggevers.
Ook in Londen krijgen de tennissers komende week mogelijk te maken met temperaturen rond de 30 graden. "Ik heb het gevoel dat het, waar je ook speelt, elk jaar warmer wordt. Maar ik ben tevreden met het werk dat ik heb verricht", zei de viervoudig grandslamwinnaar over de omstandigheden en zijn voorbereiding. Het is de eerste keer dat hij voorbereidingstoernooien op gras oversloeg.
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