Tennisster Keys met toernooizege op weg naar Wimbledon

EASTBOURNE (ANP) - Tennisster Madison Keys begint aan Wimbledon met de zege van het WTA-toernooi van Eastbourne op zak. De 31-jarige Amerikaanse versloeg in de finale van het Britse grastoernooi Tatjana Maria uit Duitsland in twee sets: 7-5 6-4.

Voor Keys is het de derde keer dat ze het toernooi van Eastbourne wint. Ze deed dat eerder in 2014 en in 2023. Haar zege in 2014 was haar eerste WTA-titel. De Amerikaanse winnares van de Australian Open van 2025 kwam op Wimbledon twee keer tot de kwartfinales.