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Tennisser Sinner met de nodige moeite naar derde ronde Wimbledon

Sport
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 17:38
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LONDEN (ANP) - Tennisser Jannik Sinner heeft zijn jacht op titelprolongatie vervolgd met een zege op de Portugees Nuno Borges in de tweede ronde op Wimbledon. De Italiaanse nummer 1 van de wereld had het niet gemakkelijk, maar won uiteindelijk met 7-6 (4) 7-6 (2) 6-4.
Sinner speelt in de derde ronde tegen de Amerikaan Jenson Brooksby, de mondiale nummer 81. De Italiaan veroverde vorig jaar voor het eerst de titel op Wimbledon. Daarnaast won hij de Australian Open twee keer (2024, 2025) en de US Open een keer (2024).
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