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Meta concurreert met Amazon met eigen AI-cloud, meldt Bloomberg

Economie
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 18:02
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SANTA CLARA (ANP/BLOOMBERG) - Het Amerikaanse socialemediaconcern Meta Platforms werkt aan plannen voor een cloudbedrijf dat toegang gaat verkopen tot AI-rekenkracht en AI-modellen. Daarmee begeeft het concern zich op een nieuw terrein waarop het gaat concurreren met marktleiders als Amazon Web Services, Microsoft Azure en Google Cloud. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van bronnen.
Meta heeft de afgelopen tijd in hoog tempo geïnvesteerd in kostbare datacenters en andere infrastructuur om zijn ambities op het gebied van AI te ondersteunen. Volgens de ingewijden richt het concern een bedrijfsonderdeel op dat inkomsten moet genereren door overtollige rekenkracht aan externe klanten te verkopen.
Een van de mogelijke plannen is om toegang te verkopen tot verschillende AI-modellen die draaien op Meta's bestaande AI-infrastructuur. Meta zou de datacenters en chips beheren waarop de modellen draaien. Meta is het bedrijf achter onder meer Facebook en Instagram.
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