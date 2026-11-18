TURIJN (ANP) - Tennisser Frances Tiafoe heeft op de ATP Finals in Turijn een belangrijke zege geboekt op de thuisspelende Flavio Cobolli. De 28-jarige Amerikaan kwam in de eerste set nog wel met 3-1 achter tegen de Italiaan, maar was daarna de sterkere: 7-6 (6) 6-0. Tiafoe houdt daardoor kans op een plek in de halve finales, Cobolli is uitgeschakeld.

Door het resultaat is ook Carlos Alcaraz definitief zeker van een plek bij de laatste vier. De Spanjaard won eerder op woensdag van Daniil Medvedev. De Rus strijdt vrijdag met Tiafoe in deze poule om de andere plek in de halve finale. Alcaraz sluit de groepsfase af tegen Cobolli.