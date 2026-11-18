SAN FRANCISCO (ANP) - In de Verenigde Staten is een Russische man opgepakt op verdenking van spionage. Volgens het ministerie van Justitie probeerde Igor D'iu informatie te verzamelen over medewerkers van een technologie- en defensiebedrijf uit Silicon Valley.

"Igor D'iu zou door de Russische regering zijn gerekruteerd, aangestuurd en gefinancierd om medewerkers van een groot Amerikaans technologiebedrijf te stalken", staat in een verklaring van Amerikaanse justitie. Het is niet bekend om welk bedrijf het gaat, maar er wordt wel genoemd dat dat bedrijf Oekraïne ondersteunt in de oorlog tegen Rusland.

D'iu zou illegaal het land in zijn gekomen. Hij wordt ervan beschuldigd geprobeerd te hebben om door middel van surveillance, elektronische volgapparatuur en valse identiteiten informatie te verzamelen over medewerkers van het bedrijf. Volgens justitie communiceerde hij met mensen in Rusland via Telegram.

Hij kan tien jaar gevangenisstraf krijgen.