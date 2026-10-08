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Tennisser Van de Zandschulp moeizaam door in masters Shanghai

Sport
door anp
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SHANGHAI (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft met enige moeite de tweede ronde bereikt in het masterstoernooi van Shanghai. De 31-jarige tennisser won van de Spanjaard Daniel Merida in drie sets: 1-6 6-3 6-4.
Van de Zandschulp, de nummer 41 van de wereld, was in de eerste set kansloos tegen de Spaanse nummer 44 van de wereld, die sterk serveerde. In de tweede set herpakte de Nederlander zich en via twee breaks won hij de set. In het derde bedrijf nam Van de Zandschulp meteen afstand door een dubbele break. Hij moest nog wel een break terug van Merida toestaan, maar wist de partij op eigen service uit te spelen.
De Amerikaan Alex Michelsen is zijn volgende tegenstander.
Van de Zandschulp speelde in China ook de toernooien van Chengdu en Beijing. In Chengdu strandde hij in de tweede ronde, in Beijing werd hij al in de eerste ronde uitgeschakeld.
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