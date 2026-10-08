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Italiaans lagerhuis stemt in met omstreden hervorming kiesstelsel

Samenleving
door anp
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ROME (ANP/RTR) - Het Italiaanse lagerhuis heeft ingestemd met een omstreden hervorming van het kiesstelsel. De hervorming, waar premier Giorgia Meloni voorstander van is, vergroot volgens de oppositie Meloni's kansen op een verkiezingsoverwinning. Volgend jaar vinden weer landelijke verkiezingen plaats.
De hervorming zorgt voor een kiesstelsel met evenredige vertegenwoordiging. Het garandeert ook met een zogeheten zetelbonus dat een alliantie met meer dan 42 procent van de stemmen een meerderheid krijgt.
Eerder werd twee derde van het parlement gekozen via evenredige vertegenwoordiging. De rest werd gekozen via een districtenstelsel. Volgens analisten was dit voordelig voor de oppositie.
Hoewel Meloni's rechtse regering vier jaar aan de macht is, loopt haar coalitie in de peilingen achter op de oppositie. Meloni zegt zelf dat de hervorming leidt tot een grotere kans op een stabiele regering.
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