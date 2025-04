Vanaf 2026 moeten bezoekers ticket kopen voor de Zaanse Schans

ZAANSTAD (ANP) - Het college van B&W van Zaanstad wil dat er verplichte kaartverkoop komt voor de Zaanse Schans. Vanaf het hoogseizoen in 2026 moeten toeristen een ticket van 17,50 euro kopen om het populaire gebied te bezoeken. Dat voorstel is door het college voorgelegd aan de gemeenteraad.

Het erfgoed en de leefkwaliteit voor bewoners dreigen aangetast te worden door overtoerisme, waarschuwt de gemeente Zaanstad in een persbericht. Na de Efteling en het Rijksmuseum is de Zaanse Schans de populairste dagtrip in Nederland. In 2024 bezochten 2,6 miljoen toeristen de Zaanse Schans. Volgens het Nationaal Bureau voor Toerisme groeit dat aantal de komende jaren.

"Sinds een aantal jaren is De Zaanse Schans een landelijk symbool voor overtoerisme. Het erfgoed staat ernstig onder druk en er is geen budget beschikbaar om te investeren in het behoud ervan. We willen dit behoud doen zonder een beroep op de portemonnee van de Zaanse belastingbetaler," zegt wethouder Wessel Breunesse.

Wegen niet meer openbaar

Om kaartverkoop mogelijk te maken zullen wegen en paden op de Zaanse Schans niet langer openbaar zijn. Inwoners van Zaanstad en Wormerland en een aantal specifieke groepen houden wel gratis toegang.

Zodra de gemeenteraad heeft besloten over de hoofdpunten van het voorstel gaat het college van B&W verder met de uitwerking van de plannen.