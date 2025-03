Tennisser Zverev alleen 'verdrietig' na verlies tegen Griekspoor

INDIAN WELLS (ANP/DPA) - Alexander Zverev wist niet wat hem was overkomen, vertelde hij na zijn nederlaag in de tweede ronde van het hoogaangeschreven tennistoernooi van Indian Wells. De Nederlander Tallon Griekspoor had de Duitse nummer 1 van de plaatsingslijst vrijdagavond in Californië in drie sets verslagen. Daarmee zette een slechte reeks, ingezet na zijn verloren finale op de Australian Open, zich voort. "Ik weet het nu even ook niet. Eerlijk, ik heb geen idee", zei Zverev, die geen woede of frustratie voelde. "Alleen verdriet."

Zverev staat tweede op de wereldranglijst achter de Italiaan Jannik Sinner, maar won nog nooit een grandslamtoernooi. Op de US Open van 2020 verloor hij in de finale van de Oostenrijker Dominic Thiem, vorig jaar hield de Spanjaard Carlos Alcaraz hem van de titel af op Roland Garros, terwijl hij in januari van Sinner verloor in de finale van de Australian Open. Wel is hij de olympisch kampioen van Tokio en won hij 23 toernooien.

In Indian Wells arriveerde Zverev, ondanks een mislukte tournee door Zuid-Amerika, als favoriet voor de titel. "Ik haal niet het niveau dat ik zou willen en zeker niet dat van de Australian Open", keek hij terug op de afgelopen weken waarin hij in vier toernooien één keer de kwartfinales haalde. "Ik sta gewoon niet goed te tennissen. Zo simpel is het."

Van de acht partijen die Zverev sinds de Australian Open speelde verloor hij er vier, steeds tegen tennissers die veel lager op de wereldranglijst staan. Nadat Sinner in februari een dopingschorsing van drie maanden kreeg, dacht Zverev kansen te hebben om de Italiaan af te lossen aan kop van de wereldranglijst. "Maar ik moet eerst maar eens mijn spel hervinden voordat ik daaraan mag denken", zei hij in Indian Wells. "Je moet wel toernooien winnen en ik kom nu steeds niet ver."