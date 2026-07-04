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Tennisser Zverev in drie sets naar vierde ronde Wimbledon

Sport
door anp
zaterdag, 04 juli 2026 om 21:43
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LONDEN (ANP) - Tennisser Alexander Zverev heeft zich eenvoudig geplaatst voor de vierde ronde op Wimbledon. De als tweede geplaatste Duitser versloeg de Amerikaan Marcos Giron met 6-2 7-6 (4) 6-4. Hij treft in de volgende ronde de Tsjech Jiří Lehečka.
Zverev (29) begon uitstekend aan zijn wedstrijd tegen de drie jaar oudere Giron. Hij verloor in de eerste set slechts 3 punten op zijn eigen service en brak zijn tegenstander twee keer. In de tweede set werkte hij twee breakpoints weg, waarna hij de tiebreak won. In de derde set gaf de Duitser een break voorsprong weg, maar haalde hij de winst binnen met een tweede break.
Zverev kwam op Wimbledon nooit voorbij de vierde ronde. Hij won vorige maand zijn eerste grandslamtitel op Roland Garros. De nummer 3 van de wereldranglijst versloeg in de finale in Parijs Flavio Cobolli. De Italiaan was zaterdag in de derde ronde op Wimbledon met 0-6 7-6 (4) 6-7 (5) 6-2 6-2 te sterk voor de Rus Karen Chatsjanov.
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