Vingegaard pakt eerste gele trui Tour na winst ploegentijdrit

BARCELONA (ANP) - Jonas Vingegaard heeft in Barcelona met de zege in de ploegentijdrit de eerste gele trui veroverd van de 113e Tour de France. De 29-jarige Deen werd onder grote belangstelling tijdens de beklimming van de Montjuïc afgezet door zijn laatste overgebleven ploeggenoten van Visma - Lease a Bike en finishte na een kleine 20 kilometer bij het Olympisch Stadion in 21.47,87. Daarna kwam UAE Team Emirates van titelverdediger Tadej Pogačar niet meer aan zijn tijd.

Viervoudig Tourwinnaar Pogačar eindigde als derde op 12 seconden van Vingegaard. De Italiaan Filippo Ganna van Netcompany Ineos was nog sneller. Die gaf 8 seconden toe.

De Spanjaard Juan Ayuso staat na de openingsetappe vierde op 16 seconden. Daarna volgt Remco Evenepoel uit België, die 19 seconden langzamer was. Het Franse talent Paul Seixas staat op de tiende plaats op 39 seconden van Vingegaard.

Ploegentijdrit

Van der Poel reed met Alpecin-Premier Tech de zevende tijd in de ploegentijdrit. Hij zette eerder in de middag de beste tijd neer, maar zag daarna Ganna een halve minuut onder zijn tijd duiken. In het algemeen klassement staat hij elfde op 39 seconden. Thymen Arensman, ploeggenoot van Ganna, staat na de openingsetappe op de 21e plaats, op 1.01 minuut van de Deense winnaar.

Het was de eerste keer in 55 jaar dat de Tour begon met een ploegentijdrit. De start was in het Parc del Fòrum aan de rand van Barcelona. Daarna liep het grotendeels vlakke parcours langs onder meer de Sagrada Família, tot de ontknoping op de Montjuïc. Langs het parcours stonden vele enthousiaste wielerfans rijen dik met onder meer gele shirts aan te wapperen met Catalaanse vlaggen.

Snelste renner

Nieuw in deze ploegentijdrit was dat de tijd van de snelste renner gold. Eerder telde de tijd van de vierde renner van iedere ploeg. Het was de eerste ploegentijdrit in de Tour sinds 2019.

In de tweede etappe ligt de finish zondag opnieuw op de fameuze Montjuïc in Barcelona. De olympische berg vormt de finale na 169 kilometer vanuit het eveneens Catalaanse Tarragona.