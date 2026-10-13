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Tennisser Zverev met moeite naar kwartfinales in Shanghai

Sport
door anp
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SHANGHAI (ANP/AFP) - De Duitse tennisser Alexander Zverev heeft zich met de nodige moeite geplaatst voor de kwartfinales van het masterstoernooi van Shanghai. De aanstaande nummer 1 van de wereldranglijst won met 7-6 (6) 4-6 7-6 (1) van Aleksandr Boeblik uit Kazachstan. Hij treft de Australiër Alex de Minaur in de volgende ronde.
"Een erg lastige wedstrijd," zei Zverev tijdens het flashinterview op de baan. "Ik had wat fysieke klachten, dus ik was misschien wat trager. Mijn enkel speelde helaas weer op. Ik begin mijn lichaam meer te voelen, maar ik ben blij dat ik door ben."
Zverev (29), de huidige nummer 2 van de wereld, weet sinds de uitschakeling van de Spanjaard Carlos Alcaraz op maandag dat hij het jaar gaat afsluiten als mondiale nummer 1. De Italiaan Jannik Sinner, de huidige nummer 1, komt dit seizoen niet meer in actie vanwege problemen met zijn knie. Het wordt de eerste keer in de carrière van Zverev dat hij de wereldranglijst aanvoert.
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