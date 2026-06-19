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Tennisser Zverev na twee tiebreaks naar halve finales Halle

Sport
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 17:03
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HALLE (ANP) - Tennisser Alexander Zverev is op het grastoernooi van Halle doorgedrongen tot de halve finales. De als eerste geplaatste Duitser was met 7-6 (10) 7-6 (2) te sterk voor de Belgische qualifier Raphael Collignon.
Zverev (29) treft in de halve finales de Amerikaan Taylor Fritz. De nummer 9 van de wereld versloeg zijn landgenoot Ben Shelton in een spannend duel: 6-7 (5) 7-6 (8) 7-6 (3).
Collignon hield zich goed staande tegen Zverev. Hij wist in de tiebreak van de eerste set drie setpoints niet te benutten, voordat de Duitser zijn derde kans verzilverde. Ook in de tweede set gaf de Belg goed partij, maar maakte de Duitse publieksfavoriet in de tiebreak het verschil.
Zverev won het toernooi in Halle nog niet eerder. Hij stond in 2016 en 2017 in de finale, maar verloor van respectievelijk zijn landgenoot Florian Mayer en tienvoudig winnaar Roger Federer uit Zwitserland. Hij speelt in Halle zijn eerste toernooi sinds zijn gewonnen finale op Roland Garros tegen de Italiaan Flavio Cobolli.
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