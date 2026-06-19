ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Libanon: tientallen doden en gewonden sinds middernacht

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 juni 2026 om 17:02
anp190626164 1
BEIROET (ANP/AFP) - Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn sinds middernacht 47 doden en 97 gewonden gevallen, meldt het Libanese ministerie van Gezondheid. Eerder meldde het ministerie 18 doden, maar het benadrukte daarbij dat dit geen definitief dodental was; de aanhoudende aanvallen maakten het moeilijk om bij de slachtoffers te komen.
Onder de doden zouden minstens zeven vrouwen en twee kinderen zijn. Israël zei eerder aanvallen te hebben uitgevoerd op "terreurdoelen" van Hezbollah.
Vrijdag ging om 15.00 uur Nederlandse tijd een nieuw staakt-het-vuren in nadat Israël en Hezbollah elkaar herhaaldelijk beschuldigden van het schenden van een eerder gesloten bestand. De aanvallen op Libanon dreigden vredesgesprekken tussen Iran en de Verenigde Staten te ondermijnen, omdat Hezbollah-bondgenoot Iran er niet blij mee was.
Al Jazeera meldt dat Israël binnen een uur na het ingaan van het bestand nog twaalf luchtaanvallen uitvoerde, voornamelijk op en rond de zuidelijke stad Nabatieh.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2413843161

Help, er komt een vloedgolf aan olie aan.

anp 520364419

Zonnebrand kost hier 26,50 euro, in Duitsland 8,99 euro. Dit is waarom

ANP-561315679

Tienerdochter aangehouden na dood Johan en Mathilda: wat gebeurde er in Meerstad?

shutterstock_2647722573

De hittegolf kan wel eens een tijdje gaan duren

292404522_m

Vergeet padel, deze nieuwe racketsport verovert ons land: “Je bent heel gauw verslaafd”

shutterstock_2472159451

Mentaal sterke mensen blijken één opvallende eigenschap te delen

Loading