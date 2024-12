Tennissers Kyrgios heeft fysieke twijfels voor Australian Open

BRISBANE (ANP/RTR) - Tennisser Nick Kyrgios twijfelt of hij fit genoeg is om deel te nemen aan de Australian Open. Dat heeft de 29-jarige Australische tennisser gezegd na afloop van zijn uitschakeling in het enkelspel van het toernooi van Brisbane.

Kyrgios verloor van de Fransman Giovanni Mpetshi Perricard in drie sets. Op maandag maakte hij aan de zijde van 24-voudig grandslamwinnaar Novak Djokovic wel een geslaagde comeback in het dubbelspel.

De tennisser speelde in de afgelopen twee jaar slechts één wedstrijd op de ATP-tour en dit was zijn eerste enkelpartij na zijn operatie aan de pols in september 2023. Hij sukkelde met blessures aan zijn knie, voet en pols.

De Australiër zei uit te kijken naar het grandslamtoernooi in Melbourne, maar is ook realistisch. "Om eerlijk te zijn had ik het gevoel dat ik was aangereden door een bus na de dubbelpartij van gisteren", zei Kyrgios. "Ik heb anderhalf uur op de behandelingstafel gelegen voordat ik naar bed ging."

Kyrgios denkt ook dat hij woensdag last van zijn pols zal hebben. "Ik denk dat het een zware dag voor mijn pols zal worden. Hij voelt heel pijnlijk aan. Ik denk dat ik bijna een wonder nodig heb. De sterren moeten gunstig staan voor mijn pols om goed te blijven tijdens een grand slam."