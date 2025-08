Tennissers spelen om recordbedrag op US Open

NEW YORK (ANP/RTR) - Voor de tennissers die deelnemen aan de US Open in New York ligt een recordbedrag klaar. Het vierde en laatste grandslamtoernooi van het jaar keert dit jaar 90 miljoen dollar uit aan prijzengeld, omgerekend ruim 77 miljoen euro. Dat is 20 procent meer dan vorig jaar en het hoogste bedrag ooit gekoppeld aan een tennistoernooi.

Voor de winnaars in het enkelspel ligt zowel bij de mannen als de vrouwen 5 miljoen dollar klaar, ongeveer 4,3 miljoen euro. Dat was vorig jaar nog ongeveer 3 miljoen euro.

Topspelers verenigd in de ATP (mannen) en WTA (vrouwen) hebben opgeroepen tot een eerlijkere verdeling van de inkomsten bij de vier grandslams dit jaar, aangezien de topspelers kunnen profiteren van hogere prijzengelden, terwijl spelers op lagere niveaus vaak moeite hebben om rond te komen.

Ook de premies in elke ronde van het toernooi stijgen met meer dan 10 procent. De US Open begint op 24 augustus. Vorig jaar kwamen er voor het eerst meer dan een miljoen bezoekers.