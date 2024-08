Tennissers uiten kritiek op uitblijven dopingschorsing Sinner

DEN HAAG (ANP) - Niet iedereen in de tenniswereld vindt het terecht dat de mondiale nummer 1 Jannik Sinner vrijuit gaat na zijn twee positieve dopingtests van maart. "Belachelijk - of het nu per ongeluk was of gepland. Je zou er twee jaar uit moeten liggen. Je hebt er profijt van gehad", schrijft de altijd uitgesproken Australiër Nick Kyrgios op X.

"Ik kan me niet voorstellen hoe elke andere speler die geschorst werd om verboden middelen zich nu voelt", reageert Denis Shapovalov, de Canadese nummer 105 van de wereld, op X.

"Misschien moeten we stoppen onszelf als idioten op stellen", voegt de Fransman Lucas Pouille, de voormalig nummer 10 van de wereld, toe via het socialemediaplatform.

De Italiaan Sinner testte in maart twee keer positief op lage hoeveelheden van de verboden stof clostebol. Een onafhankelijke rechtbank heeft geoordeeld dat de Italiaanse nummer 1 van de wereld "geen schuld of nalatigheid draagt", waardoor een schorsing uitblijft.