Tennisster Andrejeva (17) jongste winnares WTA 1000-toernooi

DUBAI (ANP) - Mirra Andrejeva heeft als jongste tennisster ooit een WTA 1000-toernooi gewonnen. De 17-jarige Russische versloeg in de finale van het toernooi van Dubai de Deense Clara Tauson met 7-6 (1) 6-1.

Andrejeva, die in de kwartfinales de nummer 2 van de wereld Iga Swiatek uitschakelde, moest Tauson tot 6-6 naast zich dulden. Ze was daarna oppermachtig in de tiebreak en won eenvoudig de tweede set.

Het is voor Andrejeva de tweede titel. Ze won vorig jaar het WTA 250-toernooi in het Roemeense Iasi.

De WTA-1000-toernooien werden in 2009 in het leven geroepen en omvatten na de Australian Open, French Open, Wimbledon en US Open de tien meest prestigieuze tennistoernooien in het vrouwencircuit. Martina Hingis blijft met haar titel op de Australian Open in 1997 met zestien jaar en zestien weken de jongste winnares op het hoogste niveau.