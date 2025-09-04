Tennisster Anisimova neemt revanche op Swiatek op US Open

NEW YORK (ANP) - Tennisster Amanda Anisimova heeft in de kwartfinales van de US Open revanche genomen op Iga Swiatek. De 24-jarige Amerikaanse versloeg de Poolse nummer 2 van de wereld met 6-4 6-3.
De wedstrijd in de kwartfinales was een herhaling van de finale op Wimbledon afgelopen zomer. Anisimova wist in Londen geen enkele game te winnen (0-6 0-6).
Het is de eerste keer dat Anisimova, de mondiale nummer 9, de halve finale in New York bereikt. Swiatek won naast Wimbledon vier keer Roland Garros en de US Open in 2022.