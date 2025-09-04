ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisster Anisimova neemt revanche op Swiatek op US Open

Sport
door anp
donderdag, 04 september 2025 om 1:10
anp040925002 1
NEW YORK (ANP) - Tennisster Amanda Anisimova heeft in de kwartfinales van de US Open revanche genomen op Iga Swiatek. De 24-jarige Amerikaanse versloeg de Poolse nummer 2 van de wereld met 6-4 6-3.
De wedstrijd in de kwartfinales was een herhaling van de finale op Wimbledon afgelopen zomer. Anisimova wist in Londen geen enkele game te winnen (0-6 0-6).
Het is de eerste keer dat Anisimova, de mondiale nummer 9, de halve finale in New York bereikt. Swiatek won naast Wimbledon vier keer Roland Garros en de US Open in 2022.
Vorig artikel

Onderwijsraad wil dat andere talen meer ruimte krijgen op school

POPULAIR NIEUWS

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

shutterstock_2454169241

Cryptoplatform Bitvavo blijkt snoepwinkel voor oplichters: +151% fraude

139344017_10159064429539732_7594119713357871571_n-png

Hoe je op taalfouten reageert, zegt iets over je persoonlijkheid

generated-image (8)

De SGP wil porno verbieden. Een prima idee: porno is slecht

w2100_h1313_x1500_y1000_DPA_tmnbd_dpa_5FA92800D6F49909-60f54c6d22d6790a

3 veelvoorkomende mythes over smartphones die je waarschijnlijk gelooft

anp030925119 1

Kamerleden klaar met verwijten Van der Plas in stikstofdebat