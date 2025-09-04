Texas laat aanklagen van verstrekkers van abortuspillen toe

AUSTIN (ANP) - Het parlement van Texas heeft een wet aangenomen die burgers toestaat artsen, distributeurs en farmaceuten aan te klagen die abortuspillen voorschrijven of naar de staat sturen, melden Amerikaanse media. Succesvolle aanklagers krijgen minimaal 100.000 dollar (ruim 85.000 euro) schadevergoeding.

De maatregel richt zich op de snelle opmars van medicamenteuze abortussen via online zorgverlening. Sinds de afschaffing van het landelijke abortusrecht in 2022 geldt Texas als een van de strengste staten op dit vlak. Toch ontvingen eind 2024 maandelijks nog meer dan 3400 Texanen abortuspillen van artsen in andere staten na een videoconsultatie.

Gouverneur Greg Abbott heeft gezegd de wet te zullen ondertekenen. Voorstanders noemen de maatregel een "agressief middel" tegen het "smokkelen" van pillen. Tegenstanders spreken van "premiejagen" dat vrouwen en zorgverleners criminaliseert.