Tennisster Bencic boekt tiende WTA-titel in Tokio

TOKIO (ANP) - Tennisster Belinda Bencic heeft het WTA-toernooi van Tokio op haar naam geschreven. De 28-jarige Zwitserse won in de finale in twee sets van Linda Noskova uit Tsjechië: 6-2 6-3.

Voor Bencic is het de tiende WTA-titel. Het was haar eerste deelname aan het Pan Pacific Open sinds ze er tien jaar geleden de finale verloor van Agnieszka Radwanska uit Polen. Bencic won in 2021 olympisch goud op de Spelen van Tokio.

De Zwitserse beviel vorig jaar in april van een dochter en keerde een half jaar later terug op de WTA-tour. Ze zei dat ze niet had verwacht dat haar comeback zo snel zo goed zou gaan. Het is haar tweede toernooizege van 2025 en ze haalde de halve finale op Wimbledon.