Tennisster Gauff braakt op de baan, maar wint toch in Madrid

MADRID (ANP) - Tennisster Coco Gauff heeft in het toernooi van Madrid met grote moeite de laatste zestien bereikt. De Amerikaanse nummer 3 van de wereld stond ziek op de baan en moest zelfs braken, maar ze vocht zich terug van een set achterstand tegen de Roemeense Sorana Cirstea en won in drie sets: 4-6 7-5 6-1.

Gauff had last van hetzelfde virus dat meer tennissters heeft overvallen in Madrid. De Poolse Iga Swiatek moest zaterdag nog ziek opgeven in haar partij tegen de Amerikaanse Ann Li.

Gauff voelde zich ook ziek en miste energie, maar weigerde op te geven. "Ik denk dat ik hetzelfde heb als anderen hier in Madrid en ik weet niet hoe ik heb volgehouden", zei Gauff na afloop. "Ik probeerde niet over te geven en alles binnen te houden wat ik had gegeten, dus het was wel beschamend dat het gebeurde."