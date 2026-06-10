VVD-jongeren willen radicaal hervormen: weg met AOW en hypotheekrenteaftrek

De jongerenafdeling van de VVD zet de politieke discussie op scherp met een paar pittige voorstellen. De JOVD wil niet alleen af van de hypotheekrenteaftrek , jarenlang een van de meest gekoesterde VVD-standpunten, maar ook de AOW volledig in rook op laten gaan.

De plannen staan in het nieuwe politieke programma van de jongerenorganisatie, dat deze week wordt gepresenteerd. Het doel: een verzorgingsstaat die in 2050 “overzichtelijk en doelgericht” is en waarin de nadruk ligt op de “zelfredzaamheid” van burgers.

Radicale hervorming

Daar hoort volgens de jonge liberalen een radicale hervorming van het pensioenstelsel bij. De AOW moet volgens het plan geleidelijk worden afgebouwd en uiteindelijk verdwijnen. In plaats daarvan zouden werkenden meer geld overhouden doordat de inkomstenbelasting wordt verlaagd. Dat geld kunnen zij vervolgens zelf reserveren voor hun pensioen.

Voor mensen zonder werk zien de jongeren wel een rol voor de overheid. Zij zouden recht moeten houden op “een overheidsvergoeding” voor hun individuele pensioenpot. Hoe hoog die bijdrage moet zijn, wordt in het programma niet uitgewerkt.

Het voorstel komt op een gevoelig moment. Het kabinet ligt momenteel al onder vuur vanwege plannen om de AOW-leeftijd sneller te verhogen en miljarden te bezuinigen. Vakbonden hebben zelfs acties en stakingen aangekondigd tegen die plannen. De JOVD gaat echter nog een flinke stap verder: niet sleutelen aan de AOW, maar het stelsel uiteindelijk volledig afschaffen.

Weg met hypotheekrenteaftrek

Ook op de woningmarkt kiezen de jongeren voor een koers die haaks staat op die van de VVD-top. De hypotheekrenteaftrek moet verdwijnen, vinden zij. Opmerkelijk, want VVD-leider Dilan Yesilgöz benadrukte nog onlangs dat er deze kabinetsperiode “echt niet wordt getornd” aan de regeling.

Volgens de JOVD past afschaffing van de hypotheekrenteaftrek binnen het streven om “iedere vorm van overheidsingrijpen” zoveel mogelijk terug te dringen.

Wie denkt dat de jongerenclub daarmee buiten de liberale traditie treedt, vergist zich overigens. De JOVD staat al decennialang bekend als de vrijdenkende voorhoede van de VVD. Zo pleitte de organisatie in 1993 al voor de mogelijkheid van een triohuwelijk, destijds een ronduit revolutionair idee.

Bovendien is de invloed van de jongerenorganisatie historisch gezien aanzienlijk. Oud-premier Mark Rutte was ooit landelijk voorzitter van de JOVD. Ook prominente VVD’ers als Hans Wiegel, Ed Nijpels en Johan Remkes begonnen hun politieke loopbaan binnen de jongerenafdeling.