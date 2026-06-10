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El Niño is begonnen: 'Gevolgen zullen groot zijn'

Klimaat, natuur en milieu
door Redactie
woensdag, 10 juni 2026 om 10:31
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Het natuurlijke klimaatfenomeen El Niño is begonnen, meldt de Japanse meteorologische dienst. De komende maanden zal het water van de Stille Oceaan langs de evenaar steeds sterker opwarmen, terwijl passaatwinden juist afzwakken, waardoor de opwarming verder wordt versterkt. De piek van het fenomeen is over het algemeen in december. Klimaatwetenschappers voorzien ditmaal extra grote gevolgen voor meerdere regio's.
Zo kan El Niño leiden tot een latere start van het regenseizoen in India, meer droogte en bosbranden in Australië en lagere oogstopbrengsten in delen van Afrika en Azië. Specialisten voorzien dit jaar een zeer sterke El Niño.
Voor Europa zijn de effecten kleiner. "In Spanje en Portugal valt in de herfst bij El Niño iets meer regen. In het voorjaar na een sterke El Niño krijgen we in Nederland en verder naar het oosten vaak een nat voorjaar, terwijl Oost-Spanje dan iets droger en warmer is", zegt het KNMI erover.
De vorige El Niño, in 2023, droeg bij aan wereldwijde recordhitte.

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