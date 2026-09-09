ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Tennisster Gauff in halve finale tegen Rybakina op US Open

Sport
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 22:52
anp090926256 1
Volg ons op Google Nieuws
NEW YORK (ANP) - Coco Gauff neemt het tegen Elena Rybakina op in de halve finales van de US Open. De 22-jarige Amerikaanse versloeg in New York in drie sets Mirra Andrejeva uit Rusland: 3-6 7-6 (7) 6-2.
Rybakina had eerder op de dag in drie sets gewonnen van de Chinese Zheng Qinwen en zich daarmee ook verzekerd van de eerste plaats op de wereldranglijst. De andere halve finale gaat tussen de als eerste geplaatste Aryna Sabalenka uit Belarus en de Amerikaanse Jessica Pegula.
De als vijfde geplaatste Andrejeva won eerder dit jaar Roland Garros. Coco Gauff, de nummer 4 van de plaatsingslijst, won het toernooi in Parijs een jaar eerder en won in 2023 in New York haar eerste grandslamtitel.
loading

POPULAIR NIEUWS

6666cc42a2a35d0ca3771b65

Deze vrouw viel 90 kilo af, ze deelt de 2 belangrijkste lessen die ze daardoor leerde

Hypotheekrenteaftrek

De ECB verhoogt morgen de rente: als je aflossingsvrije hypotheek boven de 30%-grens zit, kan het je €400 per maand extra kosten

IMG_4693

Over zes dagen is het Prinsjesdag: dit verandert er in 2027 voor je hypotheek, je renteaftrek en je eigenwoningforfait

amerikaanse media voorspellen winst trump in iowa1705370689

Trump verzint dat hij door brandweermannen uit Ground Zero werd gedragen: "Volstrekt schandalig"

25821386_m

Mensen aten drie maanden lang elke dag tomatenpuree: dit gebeurde er in hun hersenen

shutterstock_2760538379

Box 3 blijft nog jaren staan — dit kost of scheelt jouw spaargeld écht

Loading