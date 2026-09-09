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Hardenbergerbrug weer open in richting Utrecht

Samenleving
door anp
woensdag, 09 september 2026 om 22:51
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NIJKERK (ANP) - Het verkeer op de A28 kan weer richting Utrecht via de Hardenbergerbrug, meldt Rijkswaterstaat. De wegbeheerder heeft herstelwerkzaamheden aan die kant van de brug afgerond. Het vrijgeven van de rijrichting Zwolle duurt wat langer. "Daar wordt nog hard gewerkt aan het afbouwen van de verkeersmaatregelen", aldus Rijkswaterstaat.
Maandag constateerde Rijkswaterstaat dat er met spoed onderhoud nodig was aan de brug bij het Gelderse Nijkerk, omdat de veiligheid van de constructie van de verbinding niet kon worden gegarandeerd. Er was zand en grind weggespoeld rond de pijlers van de brug.
Eerder op woensdag meldde minister Vincent Karremans (Infrastructuur en Waterstaat) dat de brug om middernacht weer gebruikt kan worden.
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