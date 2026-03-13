ECONOMIE
Tennisster Hartono (29) beëindigt carrière

Sport
door anp
vrijdag, 13 maart 2026 om 11:12
anp130326091 1
MEPPEL (ANP) - Arianne Hartono stopt met tennissen. Dat zegt de 29-jarige Nederlandse tegen RTV Drenthe.
"Sinds 2021 ben ik veel gaan reizen. Ik was zo'n 35 tot 40 weken per jaar weg en leefde altijd uit mijn koffer. Alles draaide om tennis en dat heeft heel veel van me gevraagd", aldus Hartono, voormalig nummer 135 van de wereld. "Ik verlang vooral naar een 'normaal leven'. Ik heb behoefte aan rust en regelmaat. Een baan van maandag tot en met vrijdag en dat ik op een normale tijd thuis kan komen en ook weekend kan houden, zoals een normaal persoon. En dat geldt ook voor een vakantie. Dat ik niet steeds hoef te denken dat ik 'in shape' moet blijven."
Hartono kwalificeerde zich in 2022 en 2023 voor het hoofdtoernooi van de Australian Open. Beide keren verloor ze in de openingsronde.
