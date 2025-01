Tennisster Keys verrast landgenote Pegula in Adelaide

ADELAIDE (ANP/AFP) - De Amerikaanse Madison Keys heeft het tennistoernooi van Adelaide gewonnen. Dat deed ze door in de finale haar landgenote Jessica Pegula te verslaan. Pegula, de nummer 7 van de wereld, was als eerste geplaatst.

De 29-jarige Keys, die als ongeplaatste speelster de finale had bereikt, won in drie sets: 6-3 4-6 6-1. Het betekende haar negende titel op de WTA-Tour.

Een andere Amerikaanse, McCartney Kessler, won het toernooi van Hobart. Ze versloeg in de finale de Belgische Elise Mertens, eveneens in drie sets: 6-4 3-6 6-0. Mertens verloor in hetzelfde voorbereidingstoernooi op de Australian Open vorig jaar ook de finale, toen van de Amerikaanse Emma Navarro. Voor Kessler was het haar tweede toernooizege na winst vorig jaar in het Mexicaanse Puerto Vallarta.