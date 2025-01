Tennisser Monfils (38) oudste toernooiwinnaar in jaren

AUCKLAND (ANP/AFP) - Tennisser Gaël Monfils mag zich de oudste winnaar van een ATP-toernooi noemen sinds 1977. De Fransman veroverde in Auckland de titel door de Belg Zizou Bergs in twee sets (6-3 6-4) te verslaan. Monfils is 38 jaar en 4 maanden oud.

Hij passeerde Roger Federer die het ATP-toernooi van Basel won in 2019. De Zwitser was toen 38 jaar en 2 maanden oud. De oudste winnaar van een toernooi op het hoogste niveau blijft Ken Rosewall. De Australiër won in 1977 het toernooi van Hongkong op 43-jarige leeftijd.

Het was de dertiende ATP-titel voor Monfils die in 2005 in het Poolse Sopot zijn eerste toernooizege boekte. De nummer 52 van de wereld kreeg een staande ovatie nadat Bergs bij het eerste matchpoint de bal in het net had geslagen. "Leeftijd is maar een getal, we blijven hard werken", zei Monfils in het interview op de baan. "Ik raak de ballen nog goed. Hopelijk blijft dat nog even zo."