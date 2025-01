Tennisster Keys verslaat Sabalenka en wint eerste grandslamtitel

MELBOURNE (ANP) - Madison Keys heeft voor het eerst de Australian Open gewonnen. De Amerikaanse versloeg in de finale Aryna Sabalenka (6-3 2-6 7-5), die de twee vorige edities van het eerste grandslamtoernooi van het jaar had gewonnen.

De als eerste geplaatste tennisster uit Belarus sloot niet aan in een rijtje met Margaret Court, Evonne Goolagong-Cawley, Steffi Graf, Monica Seles en Martina Hingis, die wel drie keer achtereen in Melbourne wonnen. De 26-jarige Sabalenka won vorig jaar de Australian Open door de Chinese Zheng Qinwen te verslaan. Het jaar ervoor versloeg ze Jelena Rybakina uit Kazachstan.

De 29-jarige Keys stond voor het eerst in de finale in Melbourne. De als negentiende geplaatste Amerikaanse verloor in 2017 van haar landgenote Sloane Stephens in de finale van de US Open. Ze versloeg donderdag de als tweede geplaatste Poolse Iga Swiatek in een lange, spannende wedstrijd voor een finaleplaats.