Tennisster Lamens bereikt halve finale in Rouen

ROUEN (ANP) - Tennisster Suzan Lamens heeft op het WTA-toernooi van Rouen de halve finales bereikt. De 25-jarige Zuid-Hollandse versloeg in twee sets Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah uit Frankrijk: 6-3 6-3.

Lamens was in beide sets met veel breaks de beste. Ze won in totaal vier keer de opslag van de Française in de eerste set en drie keer in de tweede set. Op haar eerste matchpoint maakte ze het af.

In de halve finale neemt Lamens het op tegen de als derde geplaatste Olga Danilovic uit Servië. Danilovic is de nummer 39 van de wereldranglijst. Lamens staat zelf op de 69e plaats.

Het is voor de Nederlandse haar eerste halve finale dit jaar. Ze won vorig jaar het WTA-toernooi in Osaka en een WTA-125 toernooi in het Portugese Oeiras.